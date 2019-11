Communiqué du 8 novembre 2019: Résultat du 1er trimestre (NEW)

Aymeric Le Cottier, Président du Directoire de Lexibook a commenté : « La performance du semestre est directement liée à celle de nos nouveaux produits très innovants, en particulier nos robots éducatifs Powerman, dont le positionnement est unique au monde, ainsi qu'au dynamisme du marché sur les produits sous licence. Les marques iParty® (Karaokés et produits musicaux nomades et connectés) et Decotech® regroupant les produits spécialisés sur la décoration technologique restent prometteuses. Nos efforts pour optimiser la marge et réduire nos coûts opérationnels commencent à porter leurs fruits et nous continuerons à œuvrer en ce sens. ».

Chiffre d'affaires en nette progression à 9,7 M€ au S1 vs 6,88 M€ en 2018 grâce au succès des robots éducatifs POWERMAN, des nouveaux produits innovants et des produits sous licence

RESULTATS S1 2019-20 : FORTE PROGRESSION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (+434.5K€ VS -482K€ SUR S1 2018-19) ET DU RESULTAT NET (+277K€ VS-554K€ SUR S1 2018-19)

Le succès des produits sous licence sur une année particulièrement riche en sorties de blockbusters.

-

Préservation du taux de marge brute à 53,1 %

Le tableau ci-dessous présente la marge brute, la marge brute retraitée des impacts de change qui sont inclus dans le résultat financier et d'éléments exceptionnels inclus dans la marge brute et la marge 4 nets après participations publicitaires et royalties :

Notes 30 SEPTEMBRE 30 SEPTEMBRE 2019 6 MOIS 2018 6 MOIS Chiffre d'affaires net 9 744 659 6 785 145 Coûts d'achat des produits vendus -4 569 108 -2 933 765 Marge brute 5 175 551 3 851 380 Taux de marge brute 53,1% 56,8% Impact net de change 22 -32 006 69 870 Marge brute retraitée 5 143 545 3 921 250 Taux de marge brute retraitée 52,8% 57,8% Participations publicitaires 272 350 155 313 Royalties 554 679 530 232 Marge 4 nets retraitée 4 316 516 3 235 705 Taux de marge 4 nets retraitée 44,3% 47,7%

La marge brute retraitée des effets de change est à 52.8 % au 30 septembre 2019 contre 57.8 % au 30 septembre 2018, notamment du fait de l'évolution de la parité EUR/USD.

La marge 4 nets retraitée passe de 47.7 % au 30 septembre 2018 à 44.3 % au 30 septembre 2019, notamment du fait de l'évolution favorable du mix produits, de l'évolution défavorable de la parité €/US$.

Le Groupe a continué ses efforts de rationalisation des process et de réduction des coûts. Le niveau de stocks ressort à 9.6M€ au 30 Septembre 2019 vs 10.8M€ au 30 Septembre 2018. Le niveau de stocks reste maitrisé avec une baisse de 1.2 M€ observée au 30 septembre 2019

Le résultat de ces efforts se matérialise par une masse de marge 4 nette retraitée en hausse de 33% en valeur absolue, comparé à la hausse d'activité de 43%.

Un résultat d'exploitation en nette progression.

Le niveau de résultat d'exploitation, en progression de 0.91 M€, trouve essentiellement sa source dans la hausse du volume d'activité. Les économies réalisées sur les services extérieurs et les dépenses de personnel perdurent. Les efforts du Groupe pour optimiser le mix produits et le mix clients en se concentrant sur les produits et les clients les plus rentables ont permis, malgré l'évolution défavorable de la parité EUR/USD, de préserver le niveau de marge 4 nette consolidée retraitée du change de 44,3% au 30 septembre 2019 versus 47.7% au 30 Septembre 2018.

Au final, la protection de la marge et les économies réalisées permettent au résultat d'exploitation de s'établir à +435K€ au 30/09/2019 vs -482 K€ au 30/09/2018.

Un résultat net positif malgré la couverture de change défavorable