Les Ulis, le 14 février 2020

LEXIBOOK : CA CUMULÉ SUR LES 3 PREMIERS TRIMESTRE 2019-2020 EN CROISSANCE DE 8.4% :

Croissance de 8,4 % du chiffre d’affaires en cumul sur 3 trimestres par rapport à T1-T3 2018/2019

Un T3 dynamique qui ressort néanmoins en baisse compte tenu du non renouvellement d’une action promotionnelle en Allemagne pour près de 2M€

Essor des ventes sur les robots Powerman et sur les produits à licence

Développement soutenu à l’international

Plan d’économies toujours en vigueur

Lexibook (ISIN FR0000033599) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires (non audité) pour la période close le 31 décembre 2019 (période du 1er avril au 31 décembre).

Chiffre d’affaires consolidé (M€) 2018/2019 2019/2020 Var 1er trimestre

Dont FOB

Dont Non FOB 2.0

0.75

1.25 2,61

0,95

1,66 +30%



2éme trimestre

Dont FOB

Dont Non FOB 4.8

1.65

3.15 7,13

2,65

4,48 +48,5%







3éme trimestre

Dont FOB

Dont Non FOB 12.9

0.4

12.5 11.62

0.2

11.42 -9,9%







Total 9 mois 19,7 21,36 +8,4%

L’activité a été dynamique sur le troisième trimestre sur la plupart des clients mais le chiffre d’affaires global du trimestre ressort en baisse de 9.9% compte tenu de la non-reconduction d’une opération sur un client allemand pour près de 2M€. Après un premier semestre en hausse de 43.2%, le chiffre d’affaires cumulé sur les trois premiers trimestres ressort en croissance de 8.4%.

Cette évolution matérialise une croissance de l’activité sur l’exercice qui s’explique principalement par les facteurs suivants :

Le succès des produits phares du Groupe à l’international, en particulier les robots éducatifs Powerman, déclinés cette année en 21 langues et qui sont présents dans la quasi-totalité des catalogues des distributeurs en fin d’année en France. Ce produit a fait l’objet d’une campagne télévisée d’envergure en France sur le trimestre, assurant un taux d’écoulement élevé dans la distribution.

Le développement de nouveaux produits innovants comme le traducteur instantané parlant Interpretor, capable de traduire 45 langues, et d’articles bien ciblés comme les produits sous sa charte « Licorne ».

Le succès des produits sous licence avec notamment la Reine de Neiges 2, Toy Story 4, Spiderman, Star Wars et Pat’ Patrouille.

Perspectives

Le Groupe a dévoilé à la distribution internationale ses nouveautés lors des salons de Deauville, Hong-Kong, Londres et Nuremberg. La collection 2020 comporte plusieurs nouveautés prometteuses sous ses marques propres. Les gammes sous licence seront aussi renouvelées et le Groupe annoncera prochainement la signature d’une licence majeure pour compléter son portefeuille. Lexibook met cette année particulièrement l’accent sur le développement international de ses ventes et s’attend donc à un exercice de croissance rentable pour 2020-21.

Calendrier financier 2019/2020

- RESULTATS ANNUELS 2019-2020 : le 30 juin 2020

A propos de Lexibook

La société LEXIBOOK conçoit et commercialise une gamme complète de produits électroniques de loisirs: Propriétaire de 43 marques déposées, LEXIBOOK est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licence. Le capital social de Lexibook est composé de 7 763 319 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext). ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 – Consumer electronics. Pour plus d’informations sur la société Lexibook : www.lexibook.com.

Contacts

LEXIBOOK David Martins - DAF - 01 73 23 23 45 / davidmartins@lexibook.com

Pièce jointe