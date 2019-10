Les Ulis, le 17 octobre 2019

LEXIBOOK CA T2 2019-2020 EN FORTE CROISSANCE (+48.5%) GRACE AUX ROBOTS POWERMAN, AUX LICENCES ET A L’INTERNATIONAL:

Croissance de 48,5 % du chiffre d’affaires par rapport à T2 2018/2019

Succès des ventes des robots Powerman et des jouets sous licence

Essor des nouveaux segments

Développement à l’international

Plan d’économies toujours en vigueur

Retour à la rentabilité attendu sur le premier semestre

Lexibook (ISIN FR0000033599) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires (non audité) pour la période close le 30 septembre 2019 (période du 1er avril au 30 septembre).

Chiffre d’affaires consolidé (M€) 2018/2019 2019/2020 Var 1er trimestre

Dont FOB

Dont Non FOB 2,0

0,75

1,25 2,61

0,95

1,66 +30%



2éme trimestre

Dont FOB

Dont Non FOB 4,8

1,65

3,15 7,13

2,65

4,48 +48,5%







Total 6 mois 6,8 9,74 +43,2%

L’activité a été très dynamique sur le semestre. Après un premier trimestre en hausse de 30%, la croissance a accéléré au second trimestre pour atteindre 48.5%.

Cette évolution matérialise une croissance de l’activité sur le trimestre qui s’explique principalement par les facteurs suivants :

Le succès des produits phares du Groupe à l’international, en particulier les robots éducatifs Powerman, déclinés cette année en 21 langues et qui sont présents dans la quasi-totalité des catalogues des distributeurs en fin d’année.

Le développement de nouveaux produits innovants comme le traducteur instantané parlant Interpretor, capable de traduire 45 langues.

Le succès des produits sous licence sur une année particulièrement riche en sorties de blockbusters.

Perspectives

Le premier semestre fiscal de l’exercice 2019/2020 laisse augurer un exercice de rebond pour le Groupe. Lexibook dispose des licences clés de l’année 2019 (Toy Story 4, Spiderman: Far from home, La Reine des Neiges 2, Avengers Endgame, Star Wars Episode 9, Pat’ Patrouille, Miraculous…) au niveau international. Le Groupe dévoile en ce moment des nouveautés porteuses sous ses marques propres. Sa campagne de publicité télévisée sur les nouveaux robot Powerman sera reconduite sur la fin d’année et relayée sur les réseaux sociaux. Lexibook met cette année particulièrement l’accent sur le développement international de ses ventes. Le plan d’économies engagé en 2017 continuant à porter ses fruits, les dépenses restent maîtrisées. Le Groupe s’attend ainsi à retrouver un résultat positif sur le premier semestre.

Calendrier financier 2019/2020

- RESULTATS SEMESTRIELS 2019-2020 : le 29 Novembre 2019

- CA T3 2019-2020 : le 14 Février 2020

- RESULTATS ANNUELS 2019-2020 : le 30 juin 2020

A propos de Lexibook

La société LEXIBOOK conçoit et commercialise une gamme complète de produits électroniques de loisirs: Propriétaire de 43 marques déposées, LEXIBOOK est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licence. Le capital social de Lexibook est composé de 6 825 819 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext). ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 – Consumer electronics. Pour plus d’informations sur la société Lexibook : www.lexibook.com.

Contacts

LEXIBOOK David Martins - DAF - 01 73 23 23 45 / davidmartins@lexibook.com

