LEXIBOOK : POWERMAN®, le robot interactif pour apprendre et jouer !

Les Ulis, le 31 Aout 2018

POWERMAN®, le robot interactif pour apprendre et jouer !

Lexibook® lance POWERMAN®, le robot ludo-éducatif pour les enfants de 3 ans à 8 ans. Il est drôle, intelligent et possède une personnalité attachante .Il a tout pour devenir le meilleur ami des enfants !

POWERMAN® est un robot parlant doté de plein de fonctionnalités et de nombreux effets sonores et lumineux.

Il dispose d'un contenu éducatif avec des quiz de culture générale permettant à l'enfant de découvrir les chiffres, les lettres, les animaux et bien d'autres thèmes de façon ludique.

POWERMAN® peut raconter des histoires, mais aussi de nombreuses blagues. Il sait lancer des disques en mousse ce qui ne manquera pas d'amuser les plus jeunes. Tel un perroquet, il peut aussi répéter avec sa voix de robot ce que l'enfant vient de lui dire. Enfin, POWERMAN® joue de la musique et danse.

Livré avec sa télécommande, POWERMAN® peut être contrôlé dans toutes les directions.

Interactif, le POWERMAN® peut se jouer à plusieurs. L'enfant peut inviter ses amis pour faire une course de robots ou danser au rythme des chorégraphies d'un groupe de POWERMAN ®.

Une campagne de communication viendra soutenir le lancement de POWERMAN® sur différents supports, à la fois en digital, en publicité presse et TV du mois d'octobre jusqu'à Noël. Découvrez POWERMAN® en vidéo sur la chaîne YouTube de Lexibook .

POWERMAN® sera disponible à partir d'octobre 2018 au PVPC de 49.99€ et en vente dans les commerces en ligne, les hypermarchés/supermarchés et dans les magasins spécialisés.

A propos de Lexibook® www.lexibook.com

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Decotech®,Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Move Cam®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s'explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l'électronique (audio et vidéo,.). Cette stratégie, complétée par une politique d'innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l'international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd'hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde !

Pour en savoir plus : www.lexibook.com

