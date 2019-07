LEXIBOOK : Pour accompagner la sortie du futur blockbuster de Marvel, SPIDER-MAN : FAR FROM HOME, Lexibook® enrichit son catalogue de produits sous licences avec le lancement d'une toute nouvelle gamme de luminaires très décos

Les Ulis, 1er juillet 2019

Pour accompagner la sortie du futur blockbuster de Marvel, SPIDER-MAN : FAR FROM HOME, Lexibook® enrichit son catalogue de produits sous licences avec le lancement d’une toute nouvelle gamme de luminaires très décos adaptés à l’univers des enfants comme aux fans des Avengers !

Pour retrouver la magie de l’univers des super-héros, Lexibook® lance un projecteur d’histoires très simple d’utilisation qui fonctionne avec un anneau focal et un système de disques permettant de visionner 24 images issues de moments différents des récits de Spider-Man. L’enfant peut ainsi laisser libre court à son imagination et vivre sa propre histoire avec son héros préféré avant de s’endormir. Pratique, ce projecteur sert également de lampe torche pour guider les plus jeunes quand ils se lèvent dans la pénombre !





Nom : PROJECTEUR A HISTOIRES AVEC FONCTION LAMPE TORCHE / Réf : LTC050SP / PVC TTC: 9,98€ / Disponible à partir de juillet

Pour les plus âgés et les fans du MCU, Lexibook® lance deux séries de lampes à l’effigie des personnages préférés des Avengers : une lampe néon ultra-tendance de couleur bleu mettant en avant Captain America et une lampe de chevet avec Iron Man en héros iconique de la saga. Tous les deux, à petits prix pour faire plaisir à tous !





Nom : LAMPE NEON AVENGERS / Réf. : LTP100AV / PVC TTC: 19.99€ / Disponible juillet

Nom : LAMPE DE CHEVET AVENGERS / Réf. : LT010AV / PVC TTC: 29.99€ / Disponible juillet

Ces produits sont mis en vente dans la plupart des enseignes de grande distribution et spécialisées ainsi que sur les principaux sites de e-commerce et en ligne sur les sites du Groupe : https://www.lexibook.com/ et https://www.decotech-lights.com/

Lexibook

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme iParty®, Decotech®, Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Move Cam®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde ! Pour en savoir plus : www.lexibook.com.

Pièce jointe