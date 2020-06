LEXIBOOK bien orienté : les perspectives sont encourageantes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lexibook (+5,14% à 0,90 euro) figure parmi les principales progressions du marché SRD à la faveur de ses résultats annuels. Le résultat net sur l’exercice 2019/2020 est ressorti à -111 000 euros contre -1,1 million d’euros, un an auparavant. Le résultat d’exploitation est repassé dans le vert à hauteur de 114 000 euros contre une perte de 839 000 euros sur l’exercice précédent. Déjà publié, le chiffre d’affaires est ressorti à 23,2 millions d’euros, en progression de 8,3 %.Aymeric Le Cottier, Président du Directoire de Lexibook a commenté : " Comme nous l'avions annoncé l'année dernière, l'exercice fiscal 2019-20 marque le rebond du Groupe et témoigne que les efforts entrepris dans les dernières années s'avèrent gagnants. Nous avons en outre renforcé notre portefeuille produits, abaissé notre niveau de stocks à un point bas, allégé nos charges et renforcé notre structure financière. Nous sommes prêts pour une nouvelle phase de croissance ".Le spécialiste des produits électroniques de loisirs juge que les perspectives sont encourageantes pour l'exercice en cours." L'impact du Covid-19 est très marqué sur le début d'exercice sur les commerçants traditionnels. Les mesures de confinement qui se sont généralisées dans de nombreux pays pèsent sur le niveau d'activité à court terme, même si la crise survient en période creuse d'activité ", indique le groupe.Lexibook a fait face à l'annulation de plusieurs commandes de ses clients européens et américains, du fait de leur fermeture en raison de l'épidémie. Le transfert des ventes des enseignes de distribution physiques vers les " e-tailers " s'accélère avec la crise sanitaire.La situation est extrêmement évolutive et il est pour l'instant difficile d'en quantifier les effets. Certaines commandes suspendues pourraient reprendre rapidement. Mais dans le même temps, la conjoncture économique dégradée et incertaine est de nature à entraîner des arbitrages et une baisse de la demande.La crise a en outre imposé aux producteurs de décaler les sorties prévues, et notamment du nouvel opus du film des Minions, initialement prévu en juillet 2020, et qu'Universal a décalé à juillet 2021, générant ainsi l'annulation de toutes les opérations commerciales associées sur 2020.Le début de l'exercice fiscal est encourageant et le premier trimestre matérialisera une croissance de la demande sur les produits du groupe.