LEXIBOOK : flambe à la faveur d'un début d'exercice particulièrement dynamique

Lexibook a pris d’assaut la tête du marché SRD, bondissant de 29,72% à 1,03 euro grâce à de bons chiffres d’activité. Au premier trimestre, clos fin juin, le chiffre d’affaires spécialiste des produits électroniques de loisirs est ressorti à 2,61 millions d'euros, en progression de 30%.Ce dynamisme s'explique principalement par la reprise d'activité avec plusieurs clients en difficulté en 2018 et aujourd'hui restructurés; les premières livraisons sur les produits phares du Groupe à l'international, en particulier les robots éducatifs Powerman et les toutes premières livraisons des produits sous licence sur une année particulièrement riche en sorties de blockbusters." Le premier trimestre fiscal de l'exercice 2019/2020 laisse augurer un exercice de rebond pour le groupe ", a souligné le spécialiste des produits électroniques de loisirs.Lexibook dispose des licences clés de l'année 2019 (Toy Story 4, Spiderman: Far from home, La Reine des Neiges 2, Avengers Endgame, Star Wars Episode 9, Pat' Patrouille, Miraculous…) au niveau international, et dévoilera des nouveautés phares sous ses marques propres à partir de septembre 2019. Le groupe renouvellera sa campagne de publicité télévisée sur ses nouveaux robot Powerman et met cette année particulièrement l'accent sur le développement international de ses ventes.