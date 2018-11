LEXIBOOK : premier semestre difficile mais perspectives encourageantes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lexibook a accusé au premier semestre de son exercice 2018/2019 une perte nette de 553 700 euros contre une perte de 81 500 euros au 30 septembre 2017. La perte d'exploitation est ressortie à 481 800 euros, contre un résultat de 469,5 millions un an plus tôt. Le groupe a salué un résultat "maîtrisé" malgré l'ampleur de la baisse d'activité, grâce à la progression sensible des taux de marge et la baisse accentuée des coûts opérationnels. Le chiffre d'affaires a chuté de 49% à 6,785 millions, pénalisé par le décalage des livraisons de jouets de septembre à octobre.Les ventes ont également été affectées par le recentrage de la stratégie commerciale sur des produits et clients à plus forte marge et de la non-reconduction d'opérations non-rentables au deuxième trimestre 2018-2019 et par une absence d'actualité forte sur les licences phares en 2018.Pour autant, Lexibook affiche sa confiance. Le groupe évoque un second semestre bien orienté avec un carnet de commandes annuel déjà à près de 20 millions d'euros, incluant la facturation du premier semestre, confirmant une saisonnalité plus marquée cette année.La société mise par ailleurs sur le succès du robot Powerman promu par une campagne de publicité TV.Dans ce cadre, Lexibook prévoit cette année le retour à la profitabilité malgré un chiffre d'affaires attendu en baisse sur l'exercice fiscal.