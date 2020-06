Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lexibook (+2,28% à 0,896 euro) reprend sa marche en avant grâce à une double bonne nouvelle : l'obtention d'un Prêt garanti par l’Etat et la prévision de sa marge au premier trimestre. L'action du spécialiste des produits électroniques de loisirs a toutefois encore beaucoup de chemin à parcourir pour retrouver ses niveaux de début d'année. Elle s'est en effet affaissée de plus de 45% depuis le 1er janvier.Afin de lui permettre de traverser sereinement la crise du Covid-19 et d'assurer son développement en profitant de la reprise économique post-confinement, Lexibook a sollicité et obtenu de ses partenaires bancaires un Prêt garanti par l'Etat de 2,18 millions d'euros. En cours de mise en place, il permettra ainsi d'aborder sereinement la saison 2020 et de sécuriser les approvisionnements de la saison de Noël.Celle-ci verra la sortie de plusieurs innovations que Lexibook présentera dans les prochaines semaines, et marquera une évolution des consommateurs dans les modes de consommation et dans les circuits de distribution.A l'occasion de cette communication, le spécialiste des produits électroniques de loisirs avertit que les mois de ventes perdus en raison de la crise du Covid-19 vont impacter la performance annuelle du secteur qui risque de connaître une année de décroissance forte à moins d'un rebond violent sur le deuxième semestre 2020.Pour autant, Lexibook affirme avoir su jusqu'ici tirer son épingle du jeu. Il prévoit un premier trimestre fiscal en croissance de chiffre d'affaires et de marge grâce à sa politique dynamique de ventes en ligne et à l'international.