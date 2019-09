Les Ulis, le 16 Septembre 2019

Lexibook annonce la sortie de la toute nouvelle version du Dictionnaire électronique du Scrabble!



Après le succès sans précédent de la première génération, Lexibook vous invite à découvrir la toute nouvelle version de l’Officiel du jeu de Scrabble. Enrichie de la nouvelle base de données Larousse (ODS8), elle offre un format encore plus ergonomique et pensé pour un confort d’utilisation optimal grâce à ses larges touches.

Scrabble®, lancé officiellement En 1948, est le plus célèbre des jeux de lettres. Il s’est déjà vendu à plus de 150 millions d’exemplaires dans 121 pays et en une trentaine de langues. Chaque année en France, il se vend 200 000 jeux de Scrabble® pour adultes ou enfants. L’un de ses incontournables, le Scrabble® classique est depuis des années dans le top 5 des ventes! Preuve de son succès, 57% des français en possèdent un chez eux et 50% d’entre eux y jouent au moins une fois par an.

En 2016, Mattel a lancé une nouvelle campagne de marque autour de Scrabble® intitulée « il y a de la magie dans les mots ».

Véritable concentré de technologie, le dictionnaire électronique officiel du Scrabble® imaginé par Lexibook profite de son savoir-faire historique en matière de dictionnaires électroniques. Grâce à lui, les joueurs pourront accéder en un clic à la dernière édition officielle francophone ODS8 de tous les mots autorisés par la Fédération Internationale Francophone du Scrabble®, ainsi qu’à la définition des mots difficiles, peu courants et spécialisés. Cette nouvelle base est enrichie de mots nouveaux et de nombreux régionalismes et mots de la francophonie (Afrique, Belgique, Canada/Québec, Luxembourg et Suisse). Il inclut également un correcteur d’orthographe phonétique pour plus de convivialité.

Grâce à son processeur et à ses algorithmes, le produit permet aussi de vérifier la meilleure solution possible en partant de lettres saisies aléatoirement, simulant une vraie partie de Scrabble, tout en tenant compte de la valeur de chaque lettre. Une aide précieuse pour progresser et devenir un champion de ce jeu passionnant. Pour se perfectionner encore plus, l’Officiel du Scrabble® électronique inclus 4 jeux : Génie du Scrabble, Pendu, Lettramot et Mot Mystère. Il permet également de compter les points des joueurs et de constituer ses propres listes de mots pour en faciliter l’apprentissage et devenir un véritable champion de ce jeu classique intergénérationnel.

Son format compact permet de l’emmener partout mais reste confortable grâce à son écran de 2 lignes et sa fonction loupe pour plus de lisibilité.

Référence : SCR8FR

PVC : 49,99€





Disponible sur les principaux sites de e-commerce et sur www.lexibook.com







A propos de Lexibook®

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Move Cam®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, iParty®, FlashBoom, etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe.

Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde ! Pour en savoir plus : www.lexibook.com.

Mattel

La raison d’être du groupe Mattel est de susciter l’émerveillement des petits et des grands. Notre mission est d’être reconnu comme le leader incontournable du jouet, de l’éveil et de l’apprentissage dans le monde entier. Notre portefeuille de marques comprend entre autres American Girl®, Barbie®, Fisher-Price®, Hot Wheels®, Monster High® et Thomas & Friends®, ainsi qu’un large éventail de gammes de jouets élaborés en collaboration avec des sociétés leaders des secteurs du divertissement et de la technologie. Mattel compte quelque 31 000 salariés dans 40 pays et territoires ; ses produits sont commercialisés dans plus de 150 pays. Pour en savoir plus : www.mattel.com

Larousse

Larousse, dont le logo est familier depuis cent cinquante ans, est l’une des marques les plus solidement ancrées dans la société française. Leader dans le domaine du dictionnaire et de l’encyclopédie, Larousse propose de nouveaux modes d’accès à la connaissance, comme son encyclopédie en ligne, www.larousse.fr. Larousse est le deuxième éditeur français sur le marché des livres pratique et édite régulièrement depuis 1990 L'Officiel du jeu Scrabble® en collaboration avec la Fédération Internationale De Scrabble francophone. Larousse offre également une gamme de beaux livres, documentaires et ouvrages de référence, à destination du grand public. Enfin, dans tous les univers qui passionnent les enfants Larousse utilise son expérience de la transmission du savoir et édite des albums illustrés. Larousse a développé une assise internationale dans 41 langues. www.larousse.fr

FISF

La Fédération Internationale de Scrabble Francophone collabore avec les éditions Larousse depuis son lancement. Pour chaque nouvelle édition, tous les quatre ans, un comité de rédaction interne s’appuie sur l’évolution du Petit Larousse ainsi que d’autres dictionnaires de grande diffusion. Les licenciés des fédérations ont aussi leur mot à dire en proposant des mots au travers d’un module disponible sur le site de la FISF. L’objectif du Comité de rédaction et de la FISF consiste en ce que chaque nouvel opus reflète l’évolution de la langue française tout en laissant aussi la place aux régionalismes qui permettent à chacune des fédérations de retrouver son identité au travers d’un dictionnaire porteur de la diversité des pays et régions francophones affiliées à la FISF. Découvrez la FISF au travers de son site www.fisf.net

FFSc

La France est le second pays scrabbleur au monde après les USA, et le premier de la longue liste des pays francophones. La Fédération Française de Scrabble, avec ses 15 000 licenciés, est donc très présente tant en métropole que dans les DOM-TOM et elle prête à vous accueillir au sein de l'un des 1.000 clubs (adultes ou scolaires) pour disputer des parties en duplicate -pas de place au hasard, les joueurs jouent en même temps, avec les mêmes lettres-, en classique -comme à la maison- ou en topping, - le biathlon du scrabble - qui allie à la fois la rapidité de jeu (lutte contre le chronomètre) et le nombre de tops trouvés. Pour en savoir plus, visiter notre site : www.ffsc.fr et suivez-nous sur les réseaux sociaux https://www.facebook.com/FFScrabble/.

