Les Ulis, 24 juin 2019

Lexibook® lance un tout nouveau karaoké pour l’été avec de nouvelles fonctionnalités et un look nomade pour compléter sa gamme lancée avec succès l’année passée au design très tendance univers licorne !

Lexibook® accompagne les enfants pendant leurs loisirs en ambiançant leurs journées et soirées estivales.

Le Karaoké Micro Star® est une enceinte sans fil en forme de petite valise facile à transporter partout avec espace de rangement et sangle pour écouter ses musiques favorites.

Fidèle à sa stratégie d’innovation, Lexibook® a inclus une fonction magique grâce à une touche spéciale karaoké pour atténuer la voix du chanteur/chanteuse qui devient alors choriste et permet à l’enfant d’être accompagné par son chanteur/chanteuse préféré(e) comme une vraie star !

Le nouveau Karaoké Micro Star® est ultra complet. Il se connecte à un téléphone portable ou une tablette dotés de l’option Bluetooth® et est aussi muni de ports USB/TF et Aux-In.





Nom : KARAOKE MICRO STAR® PORTABLE / Réf : BTC050UNI / PVC TTC: 44.99€ / Disponible à partir de juin

Pour visionner la vidéo, cliquez sur le lien dirigeant sur la chaîne YouTube de Lexibook®

https://www.youtube.com/watch?v=WrhCuQrLRhk

Et comme partager sa musique avec les autres c’est top, mais pouvoir l’écouter sans déranger l’entourage c’est bien aussi, il est possible de brancher un casque filaire (non inclus) à son Karaoké Micro Star® portable !

Vendu séparément, il est possible d’assortir son casque Lexibook® à son enceinte sans fil pour un total look tendance licorne ! Le casque a une puissance sonore limitée pour protéger les oreilles des enfants. Pratique, il est pliable et ajustable.





Nom : CASQUE FILAIRE STEREO POUR ENFANTS / Réf. : HP017UNI / PVC TTC: 19.99€ / Actuellement disponible

Ces produits sont mis en vente dans la plupart des enseignes de grande distribution et spécialisées ainsi que sur les principaux sites de e-commerce.

Lexibook

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme iParty®, Decotech®, Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Move Cam®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde ! Pour en savoir plus : www.lexibook.com.

