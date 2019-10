Les Ulis, le 29 octobre 2019

Lexibook® lance une gamme de jouets électroniques éducatifs Reine des Neiges 2, Toy Story 4 et Spider-Man !

Lexibook renforce son partenariat avec Disney et Marvel en l’élargissant à la catégorie des jouets électroniques éducatifs avec une toute nouvelle collection de produits à l’effigie des licences incontournables de cette fin d’année : la Reine des Neiges 2, Toy Story 4 et Spider-Man !

Cette gamme complète de jouets permet d’apprendre en s’amusant avec ses personnages préférés et d’accompagner l’enfant dans la découverte des apprentissages scolaires : lettres, orthographe, vocabulaire, chiffre, calcul, musique, logique et bien plus encore !

Parmi les produits phares de cette nouvelle gamme : une tablette éducative bilingue Toy Story 4 et des ordinateurs éducatifs bilingues la Reine des Neiges 2 et Spider-Man !

Un abécédaire électronique bilingue Toy Story 4 en forme de tablette !

Interactive et tactile, cette tablette éducative est parfaite pour apprendre tout en s’amusant ! Les activités pédagogiques sont divisées en 5 modes: découverte des chiffres et des lettres, vocabulaire, orthographe des mots et des chiffres, jeu-questionnaire interactif et musique. L'enfant appuie sur une touche et la tablette énonce la lettre, le chiffre ou le mot correspondant en anglais ou en français! Légère, fine et compacte, cette tablette éducative est le jouet idéal pour imiter les plus grands grâce à sa forme réaliste et à son ergonomie!

Enfin, les enfants seront ravis d’apprendre avec Buzz, Woody, Forky, Bo Peep, Duke Caboom, Ducky et Bunny de Toy Story 4 !

Référence: JCPAD002TSi1 / PVPC: 19,99€

Disponible à partir d’octobre 2019

Un ordinateur éducatif bilingue féérique La Reine des Neiges 2 avec 120 activités !

Un adorable ordinateur éducatif pour découvrir de nombreux sujets tout en s’amusant avec Anna, Elsa et Olaf de la Reine des Neiges 2 ! Il possède un contenu éducatif très riche avec 120 activités (60 par langue) divisées en 6 thèmes: Langage, Mathématiques, Musique, Dactylographie, Logique et mémoire et Jeux. Dans chaque catégorie, il y a plusieurs activités avec différents niveaux de difficulté. Bilingue, cet ordinateur permet aussi bien de s’amuser en Français et en Anglais ! 16 activités permettent d’apprendre l’orthographe, la prononciation et la construction des mots. De nombreuses activités sont présentées sous forme de quiz pour améliorer ses connaissances avec plusieurs niveaux de difficulté pour accompagner l’enfant dans son développement. Sa forme compacte avec une souris, un clavier complet et un écran confère un design réaliste à cet ordinateur !

Références: JC595FZi1 / PVPC: 29,99€

Disponible à partir d’octobre 2019

Un ordinateur éducatif bilingue Spider-Man pour les héros de l’apprentissage!

Un fantastique ordinateur pour les fans de l’homme araignée ! Il possède 120 activités éducatives pour apprendre de manière ludique en Français et en Anglais! Il contient 18 activités pour découvrir les mathématiques, les nombres et le calcul de manière numérique et graphique. Il comprend également des activités musicales et des jeux pour se détendre après l’apprentissage : lire les notes de musique, composer de jolies mélodies, puzzles, jeux de mémoire de logique, courses et jeux d’adresse pour développer ses réflexes!

Références: JC595SPi1 / PVPC: 29,99€

Disponible à partir d’octobre 2019



Ces produits seront disponibles à partir d’octobre 2019 et en vente dans les commerces en ligne, les hypermarchés, supermarchés et dans les magasins spécialisés.

À propos de Lexibook® :

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme iParty®, Decotech®, Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Move Cam®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Tablet Phone®, Lexitab®, FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde !

Pour en savoir plus : www.lexibook.com .

