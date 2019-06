Les Ulis, 17 juin 2019

Lexibook® lance une toute nouvelle gamme de produits Disney Pixar TOY STORY à l’occasion de la sortie du 4ème opus en salle cet été !

Lexibook® accompagne la très attendue suite des aventures de Buzz et Woody sur grand écran avec une toute nouvelle collection de produits multimédia (audio, vidéo, réveils) mais aussi d’instruments de musique, de jouets éducatifs et d’accessoires pour tablettes !

Le lancement de ces collections est prévu en même temps que les sorties en salles du film en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique avec en produits phares :

Un tout nouveau lecteur audio digital avec fonction karaoké et 2 micros avec changement de voix. Le jouet parfait pour reprendre la célèbre chanson « Je suis ton ami ! », devenue un classique des musiques Disney, et réinterprétée par Charlélie Couture pour ce nouvel épisode !





Nom : MON PREMIER LECTEUR DIGITAL KARAOKÉ / Réf : MP300TSZ / PVC TTC: 49.99€ / Disponible à partir de juin

Des talkies-walkies à l’effigie des deux héros préférés de la saga, Buzz l’éclair et Woody le cow-boy pour passer de bonnes vacances et s’amuser avec ses amis! A chaque enfant de choisir son personnage pour des heures de jeu en intérieur comme en extérieur !





Nom : TALKIES-WALKIES / Référence : TW12TS / PVC TTC: 19.99€ / Disponible à partir de juin

Un tout nouvel ordinateur éducatif bilingue français/anglais pour réviser et apprendre pendant les vacances d’été de façon amusante et interactive ! Bien plus fun de développer ses connaissances quand on est accompagné par la galerie des personnages de ses films préférés !





Nom : ORDINATEUR PORTABLE EDUCATIF / Référence : JC595TSi1 / PVC TTC: 29.99€ / disponible à partir de juillet

Ces produits sont mis en vente dans la plupart des enseignes de grande distribution et spécialisées ainsi que sur les principaux sites de e-commerce.

Lexibook

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme iParty®, Decotech®, Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Move Cam®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde ! Pour en savoir plus : www.lexibook.com.

