Les Ulis, le 30 septembre 2019

Lexibook® présente son robot Powergirl, la sœur de Powerman® !

Lexibook® présente son tout nouveau robot éducatif, Powergirl, la sœur du désormais célèbre Powerman®. Intelligente, rigolote et adorant l’action, elle deviendra la meilleure amie des enfants de 3 à 8 ans.





Powergirl répond à un vrai besoin : offrir un jouet technologique qui n’est pas uniquement destiné aux garçons. C’est un robot éducatif super intelligent avec une personnalité attachante et un cœur plein d’émotions et de surprises à chaque moment. Avec Powergirl, les enfants découvriront une véritable amie qu’ils auront envie de prendre dans leurs bras entre deux sessions de jeu et d’apprentissage.

Comme leur meilleure copine le ferait après l’école, elle entraine les enfants dans des quiz éducatifs fascinants permettant de découvrir les chiffres, les lettres, les animaux et bien d’autres thèmes de façon ludique. Powergirl est aussi à leurs côtés pour s’endormir avec l’une des 10 histoires qu’elle peut raconter. Et pour encore plus de rires, elle sait également partager ses meilleures blagues et répéter avec sa voix de robot ce que l’enfant lui dit.

Powergirl aime l’action. Elle est livrée avec une télécommande pour la contrôler dans toutes les directions; elle peut jouer de la musique, danser et même lancer des disques en mousse !

Powergirl est disponible au PVC TTC de 49,99€ (ref. ROB50GFR) dans la grande distribution, les magasins spécialisés ainsi que les sites de e-commerce.

Lexibook

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Karaoké Micro Star®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359).

Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde ! Pour en savoir plus : www.lexibook.com

