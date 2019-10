Les Ulis, le 8 octobre 2019

Lexibook ravive sa collection Disney Reine des Neiges à l’occasion de la sortie du très attendu deuxième opus pour Noël !

L’automne s’installe et apporte avec lui le souffle rafraîchissant de la magie des nouvelles aventures d’Elsa et Anna au royaume d’Arendelle ! Déjà partenaire du premier film et dans le cadre du renforcement de son partenariat avec Disney sur des catégories de produits très étendues, Lexibook accompagne la sortie de la Reine des Neiges 2 et orchestrera tout au long du mois d’octobre le lancement de nombreux produits multimédia (audio, vidéo, réveils), d’instruments de musique, de jouets éducatifs, de luminaires et d’accessoires pour tablettes ! Parmi les produits phares de ces nouvelles gammes, un clavier électronique féérique avec micro, une enceinte connectée portable pour écouter « Dans un autre monde », une chanson qui va vous rester dans la tête, et une guitare acoustique en bois pour apprendre à jouer les chansons du film ! Clavier Électronique avec Microphone pour apprendre en s’amusant ! Cet adorable clavier aux couleurs d’Anna et Elsa est idéal pour faire découvrir aux plus jeunes le piano. Grâce au microphone inclus, l’enfant pourra chanter sur ses propres mélodies et sur les chansons de démonstration ! Avec les effets de rythmes et de percussions, il est idéal pour apprendre à jouer en s’amusant. L’enfant pourra même s’enregistrer et réécouter sa performance ! Référence: K703FZ_50 / PVPC: 29,99€ Disponible à partir d’octobre 2019

Mon Enceinte Connectée avec microphone pour chanter ! En forme de petite mallette et avec bandoulière amovible, cette enceinte est facile à transporter pour écouter ses musiques préférées n’importe où et dévoiler ses talents de chanteur avec Anna, Elsa & Olaf ! Avec le micro et la fonction spéciale karaoké, l’enfant pourra diminuer la voix du chanteur et chanter comme une vraie star ! Compatible avec de nombreux supports (Bluetooth®, Aux-in, USB, TF), l’enfant pourra passer toutes ses musiques favorites directement sur l’enceinte. Référence: BTC050FZ_50 / PVPC: 49,99€ Disponible à partir d’octobre 2019



Guitare acoustique en bois avec médiator Une superbe guitare en bois pour apprendre « Dans un autre monde », la future chanson culte du nouveau film ! Ce véritable instrument de musique aux couleurs d’Elsa, Anna et Olaf est parfait pour donner ses premiers concerts. Avec son médiator, sa sangle et son guide d’apprentissage inclus, c’est l’instrument idéal pour accompagner le talent des futurs artistes! Référence: K2000FZ_50 / PVPC: 49,99€ Ces produits seront disponibles à partir d’octobre 2019 et en vente dans les commerces en ligne, les hypermarchés, supermarchés et dans les magasins spécialisés. Disponible à partir d’octobre 2019 A propos de Lexibook® : Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme iParty®, Decotech®, Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Move Cam®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Tablet Phone®, Lexitab®, FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde ! Pour en savoir plus : www.lexibook.com. Contact – Delphine LE LAN - 01 73 23 23 11 - rpfr@lexibook.com

