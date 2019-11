Les Ulis, le 4 Novembre 2019

Lexibook réenchante le réveil des enfants grâce à deux nouveautés La Reine des Neiges 2 !

Un réveil veilleuse à l’effigie d’Elsa !

Elsa, la grande sœur d’Anna aux pouvoirs magiques prend la forme d’un réveil-veilleuse qui illuminera le réveil des petites filles ! Elle s’allume quand le réveil sonne mais aussi lorsque l’on appuie dessus.

Pour des réveils plus enchantés, l’enfant pourra choisir sa sonnerie parmi plusieurs choix inspirés de l’univers de La Reine des Neiges 2. Enfin, pour s’amuser, un bouton sur la façade déclenche des effets sonores de la Reine des Neiges 2. Une surprise à chaque son qui émerveillera les enfants à l’heure du coucher.

Référence: RL800FZ / PVPC: 29,99€

Un réveil projecteur féerique

Un fantastique réveil avec les figurines d’Anna et Elsa qui veillent sur l’enfant pendant son sommeil. Un appui sur les personnages déclenche des effets sonores enchantés sur le thème de la Reine des Neiges 2.

Le réveil est aussi doté une douce veilleuse autour de Kristoff, Sven et Olaf. L’heure se projette au plafond pour ne jamais être en retard !

Référence: RP510FZ / PVPC: 34,99€





Ces produits seront disponibles à partir de novembre 2019 et en vente dans les commerces en ligne, les hypermarchés, supermarchés et dans les magasins spécialisés.

