Lexibook : signe un contrat de licence avec Nintendo

25/06/2020 | 10:23

Le groupe Lexibook annonce ce matin la signature d'un nouveau contrat de licences avec Nintendo, dont les personnages issus des jeux vidéo viendront enrichir le portefeuille de la marque en Europe.



'Ce contrat porte sur de nombreuses catégories dont les produits électroniques, la musique, l'horlogerie, les luminaires, les accessoires de téléphonie et inclut plusieurs franchises de renommée mondiale telles que Super Mario, Mario Kart, Animal Crossing, The Legend of Zelda, Splatoon', précise le groupe.



Le lancement des premiers produits est attendu pour l'automne.



