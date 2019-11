Les Ulis, le 8 novembre 2019

RESULTATS S1 2019-20 : FORTE PROGRESSION DU RESULTAT D’EXPLOITATION (+434.5K€ VS -482K€ SUR S1 2018-19) ET DU RESULTAT NET (+277K€ vs -554K€ SUR S1 2018-19) GRACE A LA CROISSANCE DU CA (+44%) ET AU PLAN D’ECONOMIES :

Chiffre d’affaires en nette progression à 9,7 M€ au S1 vs 6,88 M€ en 2018 grâce au succès des robots éducatifs POWERMAN, des nouveaux produits innovants et des produits sous licence

Résultat d’exploitation à + 435 K€ contre -481,8 K€ en 2018/2019 grâce au volume d’activité et malgré l’évolution défavorable de la parité de change EUR/USD

Résultat net positif à 276 K€ contre -553.7K€ au S1 2018/2019.

Lexibook (ISIN FR0000033599) annonce aujourd’hui ses états financiers semestriels non-audités pour le semestre clos au 30 Septembre 2019.

En k euros S1 2019/20 S1 2018/19 Chiffre d’affaires 9 744 6 785 Résultat d’exploitation 434,5 -481.8 Résultat Net 276,6 -553.7

Aymeric Le Cottier, Président du Directoire de Lexibook a commenté : « La performance du semestre est directement liée à celle de nos nouveaux produits très innovants, en particulier nos robots éducatifs Powerman, dont le positionnement est unique au monde, ainsi qu’au dynamisme du marché sur les produits sous licence. Les marques iParty® (Karaokés et produits musicaux nomades et connectés) et Decotech® regroupant les produits spécialisés sur la décoration technologique restent prometteuses. Nos efforts pour optimiser la marge et réduire nos coûts opérationnels commencent à porter leurs fruits et nous continuerons à œuvrer en ce sens. ».

Les chiffres clés

En k euros S1 2019/20 S1 2018/19 Chiffre d’affaires 9 744 6 785 Marge brute* 5 175 3 851 Marge brute en % du chiffre d’affaires 53,1% 56,8% Coûts opérationnels (4 899) (4 333) Résultat d’exploitation 434,5 (481,8) Résultat d’exploitation en % du chiffre d’affaires 4.4% (7.1%) Résultat financier (247) (142) Impôt 89,5 70,5 Résultat Net 276.5 (553.7) Free Cash-Flow / Génération de trésorerie 335 (1 617) Dette nette (Dette financière – Trésorerie active) 9 361 9 786 Capitaux Propres 2 568 2 879

*La marge brute est le chiffre d’affaires diminué des remises de fin d’année, des achats directs, des frais

accessoires sur achats et des dotations aux provisions sur stock

L’intégralité des états financiers pour le semestre clos le 30 septembre 2019 est disponible dans le rapport de gestion semestriel sur le site de Lexibook.

Un chiffre d'affaires en progression

Sur le premier semestre 2019-2020, le chiffre d’affaires du Groupe ressort à 9.74 M€ contre 6.78 M€ au cours du 1er semestre 2018-2019, soit une progression de 43.6 %.

Cette évolution s’explique principalement par les facteurs suivants :

Le succès des produits phares du Groupe à l’international, en particulier les robots éducatifs Powerman, déclinés cette année en 21 langues et qui sont présents dans la quasi-totalité des catalogues des distributeurs en fin d’année.

Le développement de nouveaux produits innovants comme le traducteur instantané parlant Interpretor, capable de traduire 45 langues.

Le succès des produits sous licence sur une année particulièrement riche en sorties de blockbusters.

Préservation du taux de marge brute à 53,1 %

Le tableau ci-dessous présente la marge brute, la marge brute retraitée des impacts de change qui sont inclus dans le résultat financier et d’éléments exceptionnels inclus dans la marge brute et la marge 4 nets après participations publicitaires et royalties :





 30 SEPTEMBRE 2019 6 MOIS 30 SEPTEMBRE 2018 6 MOIS Chiffre d'affaires net 9 744 659 6 785 145 Coûts d'achat des produits vendus -4 569 108 -2 933 765 Marge brute 5 175 551 3 851 380 Taux de marge brute 53,1% 56,8% Impact net de change -32 006 69 870 Marge brute retraitée 5 143 545 3 921 250 Taux de marge brute retraitée 52,8% 57,8% Participations publicitaires 272 350 155 313 Royalties 554 679 530 232 Marge 4 nets retraitée 4 316 516 3 235 705 Taux de marge 4 nets retraitée 44,3% 47,7%

La marge brute retraitée des effets de change est à 52.8 % au 30 septembre 2019 contre 57.8 % au 30 septembre 2018, notamment du fait de l’évolution de la parité EUR/USD.

La marge 4 nets retraitée passe de 47.7 % au 30 septembre 2018 à 44.3 % au 30 septembre 2019, notamment du fait de l’évolution favorable du mix produits, de l’évolution défavorable de la parité €/US$.

Le Groupe a continué ses efforts de rationalisation des process et de réduction des coûts. Le niveau de stocks ressort à 9.6M€ au 30 Septembre 2019 vs 10.8M€ au 30 Septembre 2018. Le niveau de stocks reste maitrisé avec une baisse de 1.2 M€ observée au 30 septembre 2019

Le résultat de ces efforts se matérialise par une masse de marge 4 nette retraitée en hausse de 33% en valeur absolue, comparé à la hausse d’activité de 43%.

Un résultat d’exploitation en nette progression.

Le niveau de résultat d’exploitation, en progression de 0.91 M€, trouve essentiellement sa source dans la hausse du volume d’activité. Les économies réalisées sur les services extérieurs et les dépenses de personnel perdurent. Les efforts du Groupe pour optimiser le mix produits et le mix clients en se concentrant sur les produits et les clients les plus rentables ont permis, malgré l’évolution défavorable de la parité EUR/USD, de préserver le niveau de marge 4 nette consolidée retraitée du change de 44,3% au 30 septembre 2019 versus 47.7% au 30 Septembre 2018.

Au final, la protection de la marge et les économies réalisées permettent au résultat d’exploitation de s’établir à +435K€ au 30/09/2019 vs -482 K€ au 30/09/2018.

Un résultat net positif malgré la couverture de change défavorable

Le résultat financier, en retrait de 105 K € est principalement marqué par la variation du résultat net de change sur l’évolution des parités USD/EUR, à hauteur de 102 K€. Les impôts de la période représentent un profit de 89.4 K€ lié à des variations de valeur des actifs d'impôt différés.

Au final, le résultat net sur le semestre s’améliore de 830K€ et ressort à +276K€ vs -553K€ au 30 Septembre 2018.

Bilan

Sur le premier semestre, le Groupe a vu sa trésorerie s’améliorer de 335 K€ tout en prenant en compte 250 K€ de remboursement des concours OSEO/BPI, contribuant au désendettement du Groupe, et 210 K€ liés au service de la dette.

L'endettement net est de 9,36 M€ au 30 septembre 2019 contre 9,15 M€ au 31 Mars 2019 et 9,785 M€ au 30 Septembre 2018. Cette variation résulte principalement du remboursement des dettes court termes (-250 K€), de la variation de l’affacturage (+845 K€), du « remboursement » en IAS 17 des nouveaux locaux de la Société LEXIBOOK (-42 K€) et de la variation nette de trésorerie (+335 K€).

Le niveau de stocks reste maitrisé avec une baisse de 1.2 M€ observée au 30 septembre 2019 : il ressort à 9,6 M€ au 30 Septembre 2019 vs 10,8 M€ au 30 Septembre 2018.

Perspectives 2019-2020

Sur le deuxième semestre 2019-20, Lexibook anticipe un chiffre d’affaires au moins supérieur au premier semestre et un résultat d’exploitation en hausse grâce à un niveau de marge comparable au premier semestre sur un volume d’affaires supérieur, et au plein effet du programme de rationalisation des coûts.

La campagne de publicité télévisée sur les robots Powerman et leur succès commercial permettent à la marque de se renforcer en France comme à l’international, les robots ayant été développé en 17 langues.

Les blockbusters annoncés « La Reine des Neiges 2 » et « Star Wars Episode 9 » seront également les catalyseurs de la consommation sur les produits à licence du Groupe en Europe.

Le Groupe présentera mi-Novembre au salon du jouet de Deauville une collection 2020 très riche en nouveautés.

Calendrier financier 2019/2020

Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2019-2020 : le 14 février 2020

Chiffre d’affaires du 4e trimestre 2019-2020 : le 15 avril 2020

Résultats annuels 2019-2020 : le 30 juin 2020

A propos de Lexibook

La société LEXIBOOK conçoit et commercialise une gamme complète de produits électroniques de loisirs : Propriétaire de 43 marques déposées, LEXIBOOK est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licence. Le capital social de Lexibook est composé de 6 825 819 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext). ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 – Consumer electronics. Pour plus d’information sur la société Lexibook : www.lexibook.com.

Contacts

LEXIBOOK David Martins - DAF - 01 73 23 23 45 / davidmartins@lexibook.com





Annexe 1 : Marge brute ; Marge brute nette des participations publicitaires et royalties

En k euros Au 30/09/2019 Au 30/09/2018 Chiffre d’affaires net 9 744 6 785 Coûts d’achat des produits vendus (4 569) (2 934) Marge brute 5 176 3 851 Taux de marge brute 53.1 % 56.8 % Participations publicitaires (PP) (272) (155) Royalties (555) (530) Marge nette des PP & royalties 4 349 3 166 Taux de Marge nette des PP & royalties 44,6% 46,6% Impact de change (32) 70 Marge nette retraitée du change 4 317 3 236 Taux de Marge nette retraitée du change 44,3% 47,7%

Pièce jointe