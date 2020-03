LexinFintech Holdings Ltd. : Un support long terme à exploiter 10/03/2020 | 14:39 achat En cours

Cours d'entrée : 10.11$ | Objectif : 12.4$ | Stop : 8.7$ | Potentiel : 22.65% Le titre LexinFintech Holdings Ltd. présente une configuration technique intéressante dans une optique à moyen terme. En effet, le support des 8.82 USD ressort comme une zone pertinente en données hebdomadaires pouvant contenir les vélléités baissières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 12.4 $. Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 8.82 USD en données hebdomadaires.

D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 8.56 USD.

D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à -0.25 fois son chiffre d'affaires.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Sous-secteur Prêt personnels et automobiles Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. LEXINFINTECH HOLDINGS LTD. -31.82% 1 692 SANTANDER CONSUMER USA HOLD.. -14.46% 6 431 SLM CORPORATION 5.05% 3 956 MUANGTHAI CAPITAL PCL --.--% 3 818 PARAGON BANKING GROUP PLC -26.86% 1 325 GOEASY LTD. -18.91% 604 ENOVA INTERNATIONAL, INC. -29.55% 550 FERRATUM OYJ -4.26% 222

Données financières (CNY) CA 2019 10 543 M EBIT 2019 2 865 M Résultat net 2019 2 576 M Trésorerie 2019 4 315 M Rendement 2019 - PER 2019 - PER 2020 3,90x VE / CA2019 0,71x VE / CA2020 0,34x Capitalisation 11 754 M Prochain événement sur LEXINFINTECH HOLDINGS LTD. 25/05/20 Q1 2020 Publication de résultats (estimation) Consensus Recommandation moyenne - Nombre d'Analystes Objectif de cours Moyen Dernier Cours de Cloture 9,47 Ecart / Objectif Haut - Ecart / Objectif Moyen - Ecart / Objectif Bas - Dirigeants Nom Titre Wen Jie Xiao Chairman & Chief Executive Officer Wu Yi President & Director Lu Ping Le Chief Operation Officer Yan Zeng Chief Financial Officer & Director Ke Yi Chen Director