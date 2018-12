Liberty Global : L'UE ouvre une enquête approfondie sur le projet Vodafone-Liberty

L'exécutif européen rendra sa décision d'ici le 2 mai.

Reuters a rapporté le mois dernier que les autorités européennes de la concurrence allaient probablement ouvrir une enquête sur cette opération.

"Notre enquête approfondie a pour but de s'assurer que l'acquisition par Vodafone des activités de télécommunications de Liberty Global en Tchéquie, en Allemagne, en Hongrie et en Roumanie n'entraînera pas une hausse des prix, une limitation du choix et une diminution de l'innovation dans les services des télécommunications et de la télévision pour les consommateurs.", déclare Margrethe Vestager, commissaire à la Concurrence, citée dans un communiqué.

Ce rapprochement donnerait naissance au premier fournisseur européen de services haut débit, mobiles et par câble, et toucherait 110 millions de foyers et d'entreprises.

Acquérir les actifs de Liberty en Allemagne et en Europe de l'Est permettrait au deuxième opérateur mobile mondial de mieux concurrencer Deutsche Telekom sur son marché intérieur.

Réagissant à l'annonce de la Commission européenne, Vodafone a dit toujours s'attendre à une approbation des autorités de l'UE d'ici la mi-2019.

(Foo Yun Chee; Claude Chendjou pour le service français, édité par Bertrand Boucey)