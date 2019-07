Liberty Global : l'UE autorise l'opération avec Vodafone

18/07/2019 | 11:55

La Commission européenne a autorisé le projet d'acquisition, sous certaines conditions, par Vodafone de l'activité de câblodistribution de Liberty Global en Tchéquie, en Allemagne, en Hongrie et en Roumanie.



La décision fait suite à une enquête approfondie sur l'opération envisagée. Il s'agit de l'acquisition par Vodafone de l'activité de Liberty Global principalement axée sur l'exploitation des réseaux câblés.



Margrethe Vestager, la commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré : ' Nous avons autorisé aujourd'hui l'achat par Vodafone de l'activité de Liberty Global en Tchéquie, en Allemagne, en Hongrie et en Roumanie, sous réserve de mesures correctives destinées à garantir que les clients continueront à bénéficier de prix équitables, de services de haute qualité et de produits innovants.'



