AT&T revoit sa gouvernance sous la pression d'Elliott

Données financières (USD) CA 2019 3 910 M EBIT 2019 629 M Résultat net 2019 -172 M Dette 2019 6 119 M Rendement 2019 - PER 2019 -23,4x PER 2020 93,1x VE / CA2019 1,56x VE / CA2020 1,51x Capitalisation - Tendances analyse technique LIBERTY LATIN AMERICA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 22,50 $ Dernier Cours de Cloture 18,61 $ Ecart / Objectif Haut 50,5% Ecart / Objectif Moyen 20,9% Ecart / Objectif Bas 2,10% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Balan Nair President, Chief Executive Officer & Director Michael Thomas Fries Executive Chairman Betzalel Kenigsztein Chief Operating Officer & Senior Vice President Christopher Noyes Chief Financial Officer & Senior Vice President Vivek Khemka Chief Technology & Product Officer, Senior VP Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) LIBERTY LATIN AMERICA 28.52% 2 953 AT&T 29.33% 269 044 CHINA MOBILE LIMITED -13.43% 168 374 NTT DOCOMO, INC. 17.50% 86 723 SOFTBANK GROUP CORP. -42.66% 76 584 T-MOBILE US 28.31% 69 621