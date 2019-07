Zurich (awp) - Le groupe bancaire liechtensteinois LLB s'attend à avoir dégagé, au 1er semestre 2019, un bénéfice net en hausse de 33% à environ 61 millions de francs suisses. Dans le même temps, le produit d'exploitation aura atteint 224 (183,5) millions de francs suisses et les charges d'exploitation 152 (128,3) millions de francs suisses, a indiqué l'institut vendredi soir.

Le groupe indique avoir ainsi poursuivi sa croissance, notamment grâce aux acquisitions l'an dernier de Semper Constantia Privatbank AG en Autriche et de LB (Swiss) Investment AG en Suisse. Des effets de marché et non récurrents ont aussi favorisé les résultats semestriels.

Durant la période sous revue, le volume des affaire a augmenté de 5,5 milliards à 85,6 milliards de francs suisses.

Dans son communiqué, LLB précise que les données publiées n'ont pas été auditées. Les résultats semestriels détaillés seront publiés le 27 août prochain.

rp