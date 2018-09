LLB finalise la fusion de ses activités en Autriche

Zurich (awp) - L'établissement liechtensteinois Liechtensteinische Landesbank (LLB) a finalisé la fusion de ses activités en Autriche, après l'acquisition de l'autrichien Semper Constantia Privatbank Aktiengesellschaft, a-t-il annoncé vendredi.

Grâce à cette opération, le volume d'activité de Liechtensteinische Landesbank (Österreich) monte à 21 milliards d'euros. L'unité autrichienne emploie 220 personnes et sert non seulement le marché autrichien, mais aussi ceux d'Europe centrale et de l'Est, d'Italie et d'Allemagne, selon un communiqué.

La nouvelle entité est dirigée par Bernhard Ramsauer, ainsi que les directeurs financier Gerd Scheider et opérationnel Selim Alantar.

Fin 2017, LLB avait annoncé avoir acquis Semper Constantia Privatbank pour 185 millions d'euros (210 millions de francs suisses au cours actuel), disant viser la place de numéro un de la gestion de fortune en Autriche.

Jeudi lors de la conférence Investora à Zurich, le directeur général Roland Matt a confirmé les objectifs à moyen terme du groupe, qui vise un volume d'affaires de 80 milliards de francs suisses grâce à la reprise de Semper Constantia Privatbank.

al/vj