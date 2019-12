Moody's campe sur sa position pour la LLB - perspective "stable"

Zurich (awp) - Moody's a confirmé jeudi ses appréciations pour la Liechtensteinische Landesbank (LLB). La notation pour les dépôts à court et long terme reste "Aa2/P1" et pour les émissions à court et long terme est maintenue à "Aa3/P1". La perspective reste "stable".

Cette confirmation reflète la tendance globalement stable des principales tailles de crédit. De plus, la bonne capitalisation de la banque lui permet d'absorber les pertes potentielles. Moody's souligne aussi la bonne liquidité et un bon modèle de financement.

pre/kw/ck/jh