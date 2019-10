Limelight : Le temps consacré au binge-watching augmente de 18% dans le monde selon le nouveau rapport State of Online Video de Limelight Networks

Le visionnage de vidéo en streaming connaît un succès sans précédent. Dans ce contexte, la capacité à répondre aux attentes élevées des téléspectateurs en matière de performance est essentielle pour fidéliser les abonnés

Le temps de visionnage moyen de vidéos en streaming a atteint le pic historique de 6 heures et 3 minutes par semaine et 86% des français qui regardent des vidéos en ligne déclarent faire du binge-watching. Ce sont les résultats qui ressortent de la nouvelle étude intitulée « State of Online Video » publiée par Limelight Networks (Nasdaq: LLNW), l'un des leaders mondiaux dans les services cloud à l’Edge.

Le temps consacré au binge-watching est en hausse dans le monde entier : le nombre de personnes déclarant s’adonner à cette pratique est en augmentation de 18% par rapport à l’année précédente, et la durée moyenne des sessions de binge-watching est désormais de 2 heures et 40 minutes. Ce sont les américains qui sont les plus adeptes de cette pratique, avec des sessions moyennes de plus de trois heures, tandis qu’en France, le temps moyen consacré au binge-watching est passé de 1h30 en 2018 à 2h22 en 2019. En plus du temps consacré, les consommateurs investissent également davantage d’argent dans les services de vidéos en ligne. Le rapport révèle que 70% des consommateurs sont abonnés à au moins un service de streaming (contre 59% en 2018) et près de trois consommateurs sur quatre (72%) utilisent désormais des appareils de streaming (contre 67% en 2018).

L’augmentation de la demande de streaming entraîne une hausse des attentes en matière de qualité de visionnage. Les téléspectateurs ne sont pas disposés à subir des interruptions dans la diffusion de leurs programmes : 38% des répondants français déclarent renoncer à une vidéo en ligne après une mise en mémoire tampon et 40% y renoncent après avoir rencontré la situation deux fois. Alors que 31% des sondés français déplorent des frustrations liées aux problèmes de mise en mémoire tampon et ils sont 43% à se plaindre de problèmes de qualité vidéo, il est indéniable que les fournisseurs de streaming doivent faire de la qualité de l’expérience leur priorité pour s’aligner sur les exigences des utilisateurs et fidéliser leurs abonnés.

"Il y a un fort engouement des consommateurs pour les plateformes de streaming, mais la qualité des programmes ne suffit pas à retenir les abonnés", précise Michael Milligan, Senior Director chez Limelight Networks. "Les fournisseurs de services de streaming ont énormément investi pour acquérir du contenu et gagner des clients. Pour réussir sur le long terme, les plateformes devront trouver l’équilibre entre la qualité des programmes proposés et la transparence de l’expérience utilisateurs afin de répondre aux attentes des téléspectateurs. C’est pourquoi Limelight se démarque en investissant dans l'extension de sa capacité mondiale pour offrir des vidéos en ligne de haute qualité et des expériences interactives innovantes aux téléspectateurs".

Autres conclusions tirées du rapport :

Le visionnage de programmes télévisés classique recule mais reste plus populaire que la vidéo en ligne. Les consommateurs à l’échelle mondiale regardent un peu plus de 7 heures de programmes télévisés par semaine, soit 50 minutes de moins qu’en 2018. L’audience mondiale de la télévision traditionnelle reste plus élevée que celle des vidéos en ligne dans tous les pays sauf à Singapour et en Inde.

Les consommateurs à l’échelle mondiale regardent un peu plus de 7 heures de programmes télévisés par semaine, soit 50 minutes de moins qu’en 2018. L’audience mondiale de la télévision traditionnelle reste plus élevée que celle des vidéos en ligne dans tous les pays sauf à Singapour et en Inde. La sensibilité aux prix est le premier facteur déterminant pour les abonnements vidéo. L’augmentation des prix est citée par les consommateurs comme raison principale d’annuler leur abonnement au câble (42%) et aux services de streaming 59% en France.

L’augmentation des prix est citée par les consommateurs comme raison principale d’annuler leur abonnement au câble (42%) et aux services de streaming 59% en France. Les publicités ne devraient pas interrompre l’expérience de visionnage en steaming. En matière de publicité, les consommateurs français se disent enclins à accepter les publicités pendant une vidéo visionnée en ligne s’ils ont la possibilité de passer cette publicité (54%) ou si cette publicité est de courte durée (53%).

En matière de publicité, les consommateurs français se disent enclins à accepter les publicités pendant une vidéo visionnée en ligne s’ils ont la possibilité de passer cette publicité (54%) ou si cette publicité est de courte durée (53%). Les smartphones et les smart TV sont les appareils privilégiés pour le streaming. Pour la première fois, les smartphones ont dépassé les ordinateurs comme appareil préféré pour le visionnage de vidéos en ligne. En ce qui concerne le streaming sur grand écran, les consommateurs français préfèrent utiliser leur console de jeu (24%) ou une smart TV (23%), suivi de près par l’appareil de streaming Google Chromecast (20%). C’est à Singapour (49%) et en Inde (47%) que l’usage de la smart TV est le plus fort.

Ce rapport est basé sur les réponses de 4500 répondants âgés de 18 ans et plus en France, en Allemagne, en Inde, en Italie, au Japon, à Singapour, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis et qui regardent une heure ou plus de contenu vidéo en ligne par semaine. Le rapport complet est disponible ici.

