Limelight Networks : enrichit sa boîte à outils pour développeurs grâce à de nouvelles API et l'amélioration de son back office

Les nouvelles fonctionnalités offrent aux développeurs une gestion et un monitoring simplifiés des services de Limelight

Limelight Networks, Inc. (Nasdaq : LLNW), l'un des leaders mondiaux dans les services cloud à l’Edge, annonce de nouvelles fonctionnalités de gestion et de configuration de sa suite de service grâce à l’ajout de nouvelles API et d’offres liées à son back office. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, qui viennent s’ajouter aux API existantes et aux kits de développement logiciel, les développeurs disposent de plus de moyens pour assurer la gestion et le monitoring des services de la plateforme cloud d’Edge Computing de Limelight.

Selon une étude récente réalisée par IDCi, plus de la moitié des entreprises interrogées ont déjà adopté des pratiques DevOps et 20% envisagent de le faire au cours des 12 prochains mois. Pour aider les entreprises à répondre à ces exigences, Limelight a introduit de nouvelles fonctionnalités API destinées à permettre aux développeurs d’avoir accès à la totalité des options de configuration disponibles dans le cadre de ses services de CDN.

La nouvelle API de configuration de Limelight permet aux développeurs de configurer les services de Limelight et de les intégrer par programmation dans leurs workflows. L’API ouvre aux développeurs l’ensemble des options de configuration client de Limelight via une API REST moderne et bien documentée, et la mise à disposition de modèles de profil de service pour les cas d’utilisation courants afin d’accélérer l’apprentissage et l’automatisation.

Un nouvel outil interactif API Explorer est également disponible. Il fournit de la documentation, des échantillons de code et la possibilité d’essayer les API de Limelight dans un environnement de test avant la mise en production. Les développeurs peuvent ainsi évaluer les conséquences d’un ajout de code, résoudre leurs bugs et tester tout un éventail d’API Limelight avant de les déployer.

Pour les équipes d’exploitation, des fonctionnalités de configuration identiques sont également disponibles via le back office de Limelight, qui propose de nouveaux modèles prédéfinis, basés sur des cas d’utilisation, de manière à faciliter et accélérer la création des configurations. Les entreprises sont libres d’utiliser de manière interchangeable le back office de Limelight et l’API de configuration pour la création et la gestion des configurations.

« Nos nouvelles API permettent aux développeurs d’accéder plus facilement à toute la puissance de notre réseau, » déclare Steve Miller-Jones, Vice President of Product chez Limelight. « Ils peuvent ainsi gérer, surveiller et contrôler leurs déploiements et intégrer facilement Limelight à leurs workflows d’automatisation. Cela se traduit par un processus de développement et de livraison de nouveaux services plus rapide pour leurs clients. »

À propos de Limelight

Limelight Networks, Inc. (NASDAQ : LLNW), l'un des leaders mondiaux dans les domaines de la diffusion de contenu numérique, de la vidéo, de la sécurité dans le cloud et des services de Edge Computing, permet à ses clients d'offrir une expérience numérique exceptionnelle. L'infrastructure privée mondiale, les fonctions logicielles de pointe et les services d'experts proposés dans le cadre de la plateforme de services en périphérie de Limelight offrent une combinaison unique, afin de créer les flux de production d'aujourd'hui et de demain. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.limelight.com et suivez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

i IDC, DevOps: How Automation and Intelligence Drive Velocity, Doc # DR2019_T4_JM, March 2019

