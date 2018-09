Limelight : annonce une avancée majeure dans le domaine du streaming vidéo en temps réel et interactif

Avec une latence inférieure à une seconde, cette nouvelle offre positionne Limelight comme un leader du secteur dans le domaine de la diffusion vidéo.

L’intégration interactive des données crée de nouvelles opportunités de croissance pour les entreprises au service d’audiences en ligne.

Limelight Networks, Inc. (Nasdaq: LLNW), l'un des principaux fournisseurs de services cloud disponibles en périphérie d’un réseau mondial, présente Limelight Realtime Streaming. Il s’agit de la toute première solution de streaming vidéo en direct du marché avec une latence inférieure à une seconde, proposée à l’échelle mondiale et prise en charge nativement par les principaux navigateurs et appareils. Ce nouveau service prend également en charge l’intégration de données en temps réel, ce qui permet de développer des expériences interactives en direct et en ligne.

Le nombre de personnes regardant un nombre d’événements en direct et en ligne est de plus en plus important comme le révèlent les données de la dernière Coupe du Monde de la FIFA et des services de streaming en direct des plateformes de médias sociaux, Cependant, les retransmissions de ce type d’événements ont tendance à avoir 30 secondes ou plus de retard par rapport aux flux de diffusion classique, pouvant donner lieu à de mauvaises expériences de visionnage allant jusqu’à affecter la réputation de l’entreprise mise en cause, dans le cas où les téléspectateurs expriment publiquement leur mécontentement, ainsi que de possibles pertes de revenus pour ces diffuseurs.

Limelight Realtime Streaming donne la possibilité aux entreprises de diffuser des vidéos en direct depuis et vers n’importe où dans le monde en moins d’une seconde, offrant ainsi aux téléspectateurs en ligne la même expérience de visionnage dont bénéficient les autres téléspectateurs à partir des diffusions classiques. La solution exploite le format de diffusion vidéo WebRTC, référence du secteur, et le réseau global étendu de Limelight afin de proposer un streaming vidéo en temps réel, avec des fonctionnalités évolutives et une qualité comparable à celle d’une diffusion télévisée, et dont le visionnage peut s’effectuer à l’aide des principaux navigateurs web sans logiciel ni plug-ins supplémentaires.

« Grâce à ce nouveau service de Limelight, nous pouvons proposer un streaming vidéo fiable et d’excellente qualité, en temps réel, à tous les utilisateurs où qu’ils soient dans le monde. La possibilité de diffuser des vidéos avec une latence inférieure à une seconde permet à toutes les audiences de profiter de l’action en direct, où qu’elles soient, sur tous les appareils et toutes les plateformes compatibles », déclare Lukas Seiler, Directeur Général Audiovisuel chez SportRadar, fournisseur leader mondial de données analytiques pour le monde du sport.

En plus d’éliminer le temps de latence du streaming, Limelight Realtime Streaming élargit les opportunités commerciales liées aux applications vidéo en direct à des domaines tels que :

La monétisation des événements sportifs et événements en direct : en faisant du visionnage en direct une expérience sociale plus interactive, les diffuseurs ont de nouvelles opportunités de monétiser leur contenu vidéo en proposant des expériences à forte valeur ajoutée qui sont impossibles dans le cadre d’une diffusion traditionnelle.

Les jeux d’argent en ligne : en offrant des opportunités supplémentaires de paris au sein des jeux tout en limitant les possibilités d’activités frauduleuses, les opérateurs de jeux en direct sont en mesure d’accroître leur productivité et leur chiffre d’affaires.

Les jeux vidéo en ligne : le streaming vidéo en temps réel et la fonctionnalité de données interactives permettent d’obtenir des expériences de jeu plus immersives, et fournissent une plateforme encourageant une plus grande interaction avec des compétitions en direct.

La santé publique : la vidéo en temps réel avec données intégrées permet d’avoir des interactions entre professionnels dans le cadre de situations critiques, permettant d’en partager les évolutions ainsi que des éléments visuels entre les équipes, sans avoir recours à des multiples équipements, systèmes ou formats propriétaires.

De nombreux autres domaines où des millisecondes peuvent faire la différence comme c’est le cas dans le streaming de contenus vidéo appliqué aux transports, aux situations d’urgence ou au domaine de la sécurité.

« Grâce à l’association du streaming vidéo en temps réel à faible latence et de l’intégration des données, Limelight contribue à créer des expériences de visionnage en ligne plus interactives. L’équipe R&D de Limelight a résolu la difficile équation d’une diffusion de données et de vidéos en direct avec une latence inférieure à une seconde, dans le monde entier, à très grande échelle », déclare Bob Lento, PDG de Limelight Networks. « Cette intégration élargit le champ des possibles quant à la manière dont les téléspectateurs interagissent entre eux et avec les diffuseurs de contenus numériques. De nombreux secteurs peuvent bénéficier de cette capacité et nous nous attendons à voir une nouvelle génération d’applications immersives, à faible latence et riches en contenu, portées par Limelight Realtime Streaming. »

Limelight présente sa nouvelle solution Realtime Streaming et sa gamme complète de services de diffusion vidéo lors du salon IBC 2018 Hall 5 au Stand B.52, avec notamment les nouvelles améliorations apportées à sa solution Multi-Device Media Delivery Live qui simplifient le processus d’enregistrement d’événements en direct pour une utilisation en VOD.

À propos de Limelight

Limelight Networks Inc., (NASDAQ: LLNW), l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la diffusion de contenu numérique, de la vidéo, de la sécurité dans le cloud et des services d’Edge computing, permet à ses clients de proposer des expériences numériques d’exception. En périphérie du réseau, la plateforme de services proposés par Limelight s’appuie sur une combinaison unique d'infrastructure privée mondiale, de logiciels intelligents et d’experts à votre service pour les flux de production d’aujourd’hui comme ceux de demain. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site www.limelight.com et suivez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180914005050/fr/