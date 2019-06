Limelight : ouvre son 100e point de présence et augmente ainsi sa capacité mondiale de 40%

Cette expansion permet de réduire le temps de latence pour les solutions cloud à l’Edge

Limelight Networks, Inc. (Nasdaq : LLNW), l'un des leaders mondiaux dans les services cloud de calcul en périphérie, annonce l'ouverture de son 100e point de présence (PoP). Depuis janvier 2018, Limelight a augmenté de 40% l'envergure de son réseau mondial pour atteindre une capacité en sortie de 42 Tbps.

Outre l'augmentation du nombre de points PoP à travers le monde, le partenariat avec Ericsson a permis de renforcer l’implantation de la technologie de Limelight encore plus profondément dans les réseaux des fournisseurs de services. Cette initiative stratégique réduit davantage le temps de latence et améliore la qualité de la vidéo en ligne.

« Chez Limelight, nous avons à cœur de fournir des services cloud à l’Edge et de vidéo en ligne de la plus haute qualité qui soit. Notre présence accrue et notre infrastructure étendue garantissent une connexion ultra rapide dans le monde afin de répondre au mieux à la demande croissante en matière de diffusion vidéo à faible temps de latence », explique Dan Carney, senior vice-président opérations chez Limelight Networks. « Nous sommes particulièrement satisfaits de nos plans d'expansion et de notre collaboration avec Ericsson même si nous n’en sommes qu’au commencement. Nous avons déjà établis de nouveaux PoP dans les endroits les plus importants pour nos clients et pour répondre à l'accroissement du trafic. »

Les solutions IaaS (Infrastructure as a Service) cloud à l’Edge de Limelight s'appuient sur un réseau mondial privé haute vitesse offrant la capacité, la couverture et les performances nécessaires pour exécuter les applications les plus sensibles au temps de latence, y compris la vidéo en haute qualité. Le réseau offre l'un des taux de cache les plus élevés du secteur, un stockage en SSD (Solid State Drive) et un réseau de base privé à fibre optique de 100 GbE connecté à environ 1000 fournisseurs de services Internet et réseaux du dernier kilomètre.

À propos de Limelight

Limelight Networks, Inc. (NASDAQ : LLNW), l'un des leaders mondiaux dans les domaines de la diffusion de contenu numérique, de la vidéo, de la sécurité dans le cloud et des services de calcul en périphérie, permet à ses clients d'offrir une expérience numérique exceptionnelle. L'infrastructure privée mondiale, les fonctions logicielles de pointe et les services d'experts proposés dans le cadre de la plateforme de services en périphérie de Limelight offrent une combinaison unique, afin de créer les flux de production d'aujourd'hui et de demain.

