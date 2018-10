La consommation de vidéo en ligne ne cesse d’augmenter et atteint une moyenne de 5h15 par semaine en France selon le rapport « State of Online Video » de Limelight Networks (Nasdaq: LLNW), l'un des principaux fournisseurs de services cloud, disponibles en périphérie d’un réseau mondial. Les médias traditionnels sont toujours les plus regardés, avec 9h30 de visionnage par semaine en moyenne.

Toutefois, si les films sont les principaux contenus visionnés en ligne par les français, 62% des consommateurs français indiquent qu’ils seraient plus enclins à regarder les matchs sportifs en ligne si une expérience de visionnage sans temps de latence leur était garantie.

Néanmoins, les problèmes de performances des vidéos en ligne, tels que les temps de latence et les temps de chargement affectant les événements retransmis en direct, continuent de décourager les téléspectateurs, ce qui les pousse à se tourner vers les médias traditionnels.

En matière de frustrations liées aux vidéos en ligne, la mauvaise qualité des vidéos est le principal motif de mécontentement pour les français à 45%, suivie par les problèmes de rebuffering pour 34%. Les français sont d’ailleurs les plus impatients puisqu’ils stoppent leur visionnage après une moyenne de 1,7 instances de rebuffering sur une vidéo contre 2,2 à l’échelle mondiale.

Parmi les points clés de ce rapport :

Le visionnage de vidéos en ligne varie considérablement d’un pays à l’autre. La France fait partie des pays ayant le taux de visionnage le plus faible avec 5h15 par semaine alors que les Philippins sont ceux qui regardent le plus de vidéos en ligne avec 8h46 chaque semaine, suivi de près par l’Inde et les Etats-Unis, avec près de 8h30 de visionnage chaque semaine.

Avec la prolifération du contenu vidéo en ligne, les français se fient le plus souvent aux recommandations de leur famille et amis (38%) pour trouver de nouveaux contenus à visionner et en naviguant directement sur leur plateforme de streaming (30%). Seuls 12% d'entre eux font confiance aux recommandations de leur service de streaming.

La France reste le pays le moins « addict » aux contenus en ligne puisque la moyenne en matière de binge-watching est seulement de 1h50 contre 2h11 au niveau mondial. La majorité d'entre eux consacre 1 à 3 heures de visionnage compulsif (37%) bien derrière les téléspectateurs américains qui peuvent aller jusqu'au visionnage de plus de 10 heures consécutives (4,8%)

Les abonnés au câble payent plus cher pour les services de streaming que les « cord-cutters » (téléspectateurs ayant résilié leur abonnement à la télévision payante). Plus de la moitié des consommateurs français (60%) ont souscrit à au moins un service de vidéo à la demande (VOD). Les abonnés au câble complètent la télévision traditionnelle (sans la remplacer) par des vidéos en ligne, en payant plus de 2 fois plus cher en moyenne que les téléspectateurs non-câblés, plus fréquents utilisateurs des services de streaming.

« Avec l’adoption croissante de la vidéo en ligne, la patience face aux interruptions est à son niveau le plus faible », explique Didier Nguyen, Directeur Commercial, Limelight Networks. « Les expériences de visionnage en ligne et en direct peuvent être gâchées par les moments manqués « live », les fournisseurs doivent donc redoubler d’efforts pour assurer des temps de latence faibles. Limelight Realtime Streaming résout ce problème en permettant aux entreprises de diffuser en direct des vidéos en moins d’une seconde, offrant ainsi aux téléspectateurs en ligne une expérience similaire à celle dont bénéficient les autres téléspectateurs. »

Le rapport « State of Online Video » s’appuie sur les réponses de 5000 participants en France, en Allemagne, en Inde, en Italie, au Japon, aux Philippines, à Singapour, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, âgés de 18 ans et plus, qui regardent une heure ou plus de contenu vidéo en ligne par semaine. Le rapport complet est disponible ici.

