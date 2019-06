Linamar Corporation : A proximité d'un niveau clé en données hebdomadaires 06/06/2019 | 11:20 achat En cours

Cours d'entrée : 42.91CAD | Objectif : 48CAD | Stop : 39.5CAD | Potentiel : 11.86% Le titre Linamar Corporation teste la zone support des 42.78 CAD en données hebdomadaires. On considérera le récent mouvement baissier comme une opportunité pour se placer à bon compte.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 48 CAD. Graphique LINAMAR CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 42.78 CAD en données hebdomadaires.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.55 pour l'année 2019.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Sous-secteur Pièces de carrosserie Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. LINAMAR CORPORATION -5.23% 2 086 STANLEY ELECTRIC CO LTD -14.53% 4 001 PLASTIC OMNIUM 5.80% 3 449 UNIPRES CORP -3.24% 750 AUTONEUM HOLDING AG -13.57% 571 JIANGSU XINQUAN AUTOMOTIVE .. -19.34% 442 CAYMAN ENGLEY INDUSTRIAL CO.. --.--% 411 KIAN SHEN CORPORATION --.--% 131

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019

Données financières (CAD) CA 2019 7 999 M EBIT 2019 816 M Résultat net 2019 580 M Dette 2019 1 592 M Rendement 2019 0,93% PER 2019 4,81 PER 2020 4,61 VE / CA 2019 0,55x VE / CA 2020 0,48x Capitalisation 2 804 M Prochain événement sur LINAMAR CORPORATION 06/06/19 UBS Global Industrials and Transportation Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 65,8 CAD Ecart / Objectif Moyen 53% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Linda S. Hasenfratz Chief Executive Officer & Director James Jarrell President & Chief Operating Officer Frank J. Hasenfratz Chairman Dale Schneider Chief Financial Officer Mark Stoddart Non-Independent Director, CTO & EVP-Sales