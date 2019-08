LINDE : dévoile un deuxième trimestre supérieur aux attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Linde a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre et relevé sa prévision de bénéfice net par action pour l’année en cours. Ainsi, sur la période, le bénéfice net s'est établi à 522 millions de dollars ou 96 cents par action, après un bénéfice de 480 millions de dollars, ou 1,65 dollar par action un an plus tôt. En excluant les éléments non récurrents, le bénéfice par action ajusté a augmenté de 12 % à 1,83 dollar, soit plus que le consensus FactSet de 1,74 dollar. Quant aux ventes pro forma, elles se sont établies à 7,18 milliards de dollars.Elles ressortent également supérieures au consensus FactSet de 7,05 milliards de dollars.Pour l'ensemble de l'exercice 2019, Linde prévoit que le bénéfice dilué pro forma ajusté par action sera de l'ordre de 6,95 à 7,18 dollars, soit une augmentation de 12% à 16% par rapport à l'exercice précédent.