Linde : chute avec des nouvelles sur le dossier Praxair

06/08/2018 | 10:05

Linde dévisse de près de 5% à Francfort, après avoir indiqué que les feux verts des régulateurs à sa fusion avec son pair américain Praxair 'pourraient être soumis à des conditions plus onéreuses qu'attendu précédemment'.



Sur la base des discussions en cours avec la FTC américaine et d'autres autorités antitrust, le groupe allemand de gaz industriels voit une 'probabilité plus élevée que le niveau des engagements de cessions déjà acceptés par les partis soit dépassé'.



'Nous voyons ceci comme nettement négatif', juge Barclays Capital, estimant que la probabilité d'un scénario sans rapprochement s'est accrue et que le potentiel de synergies s'est réduit en cas de réalisation de la fusion.



