Linde : contrat pour une usine GNL en Chine

16/11/2018 | 10:38

Linde annonce ce jour avoir signé un contrat avec l'entreprise chinoise Inner Mongolia Huineng Coal Chemica, portant sur la création d'une usine GNL de taille moyenne près de Beinichuan, en Mongolie intérieure (un territoire chinois).



Il s'agira de la septième et de la plus grande usine GNL de Chine de Linde.



Celle-ci disposera d'une capacité nominale de 750.000 tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Les équipes de Linde seront notamment chargées de l'approvisionnement et de divers services sur le futur site.





