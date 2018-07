Linde : dans le vert après ses semestriels

25/07/2018 | 10:01

Linde avance de 1% à Francfort, après la publication par le groupe de gaz industriels d'un BPA ajusté en croissance de 22% à 4,66 euros et d'une marge opérationnelle améliorée de 1,7 point à 25,6% sur les six premiers mois de l'année.



A 8,64 milliards d'euros, le chiffre d'affaires a augmenté de 4,7% en données ajustées d'effets de changes négatifs et de l'application pour la première fois de la norme IFRS 15, tiré par une progression de 12,5% des revenus de la division ingénierie.



Linde confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2018 et anticipe toujours de finaliser sa fusion avec son pair américain Praxair au cours du second semestre 2018, sous réserve de l'obtention de l'ensemble des autorisations requises.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.