Linde : fusion avec Praxair plus difficile que prévu

06/08/2018 | 07:49

Linde annonce que des discussions avec diverses autorités de concurrence ont indiqué que leurs feux verts à sa fusion avec son pair américain Praxair 'pourraient être soumis à des conditions plus onéreuses qu'attendu précédemment'.



Les deux groupes de gaz industriels analysent ces attentes pour évaluer leur étendue et voir comment ils pourraient y répondre pour pouvoir réaliser leur rapprochement, un dialogue constructif se poursuivant en outre avec les régulateurs.



Sur la base des discussions en cours avec la FTC américaine er d'autres autorités antitrust, le groupe allemand voit une 'probabilité plus élevée que le niveau des engagements de cessions déjà acceptés par les partis soit dépassé'.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.