Linde : les 'vieilles' actions Linde retirées

09/04/2019 | 12:58

Le 'nouveau' géant des gaz industriels Linde plc, issu de la fusion de l'allemand Linde AG et de son rival américain Praxair, a annoncé avoir achevé le retrait de toutes les actions minoritaires de Linde AG.



Ce retrait obligatoire a été effectué via un paiement en espèces de 189,46 euros par action, ce qui représente un total de 2,8 milliards d'euros. La négociation des actions Linde AG à la Bourse de Francfort et dans d'autres bourses allemandes devrait être interrompue aujourd'hui.





