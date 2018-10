Linde : rapprochement avec Praxair finalisé

31/10/2018 | 14:43

Linde annonce la finalisation de son rapprochement avec son pair américain Praxair, sa nouvelle action Linde plc devant commencer à s'échanger sur le New York Stock Exchange à partir de ce jour, après un début de cotation à Francfort le 29 octobre.



Les deux groupes de gaz industriels vont maintenant se concentrer sur la finalisation des cessions requises par leurs autorités de la concurrence respectives, notamment certaines ventes d'actifs de Linde AG aux Etats-Unis, à finaliser d'ici le 29 janvier prochain.



Jusqu'à l'achèvement de la majorité de ces cessions, Linde AG et Praxair devront continuer d'opérer leurs activités mondiales comme des entreprises indépendantes et séparées, sans coordonner leurs activités commerciales.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.