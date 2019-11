Linde : acheteur, Deutsche Bank vise maintenant 220 euros

14/11/2019 | 09:37

Revenant sur le dossier Linde, Deutsche Bank a confirmé son conseil d'achat sur l'action, tout en relevant son objectif de cours de 200 à 220 euros.



Le bureau d'études salue les comptes du 3e trimestre supérieurs attentes publiés par le géant allemand des gaz industriels et médicaux. Le bénéfice par action du T3 a été supérieur de 8% aux attentes, taux qui atteint 4% pour la prévision fournie par la direction au titre du T4 - la note parle de 'beat and raise'. Et c'est le troisième trimestre de suite que ce scénario se répète pour Linde, compile Deutsche Bank.



Principal catalyseur : les synergies dégagées par le rapprochement avec Praxair, de nouveau plus élevées que prévu, ce qui signale que l'intégration se passe bien.







