Linde : premier conseil d'achat de Berenberg

26/11/2019

Dans le cadre d'une note sectorielle, Berenberg a entamé à l'achat le suivi de l'action Linde, le spécialiste allemand des gaz industriels et médicaux. L'objectif de cours est fixé à 210 euros.



Parmi les différents acteurs, les analystes préfèrent ceux dont l'allocation du capital est la plus prudente et la plus disciplinée. C'est ainsi que leur premier choix va vers Linde.



Le titre Linde, dont la valorisation est jugée proche de celle de l'américain Air Products, souffre de doutes des investisseurs quant à la mise en place des synergies découlant de la fusion avec Praxair. Une crainte injustifiée, selon Berenberg.





