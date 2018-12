Linde : cession d'activités Praxair en Europe finalisée

03/12/2018 | 14:58

Linde annonce avoir finalisé la cession de la majeure partie des activités européennes de Praxair à Taiyo Nippon Sanso Corporation, dans le cadre de la fusion récente entre le groupe allemand de gaz industriels et son pair américain.



Il s'agit d'activités en Belgique, Danemark, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède et Royaume Uni. Elles emploient en tout environ 2.600 personnes et ont généré autour de 1,3 milliard d'euros de revenus en 2017.



