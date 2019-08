Linde : confiance affichée après de 'solides' trimestriels

05/08/2019 | 12:57

Linde, le producteur de gaz industriels issu de la fusion entre l'allemand Linde AG et de l'américain Praxair, a fait état lundi de 'solides' résultats pour son deuxième trimestre, à la faveur notamment de la vigueur de ses activités en Amérique.



En données pro forma, le chiffre d'affaires du groupe désormais basé au Royaume-Uni ressort à quelque 7,2 milliards de dollars, une performance stable d'une année sur l'autre, pour un résultat opérationnel en légère hausse, à 1,32 milliard de dollars contre 1,25 milliard de dollars au deuxième trimestre 2018.



Dans la région Amériques - qui constitue son premier marché mondial - Linde dit avoir vu ses ventes trimestrielles progresser de 4%, dont 3% de croissance des volumes et 1% de hausse des prix.



Linde s'est montré confiant dans la réalisation de ses objectifs annuels.



Pour 2019, le groupe déclare viser une croissance de son bénéfice par action pro forma comprise entre 12% et 16%, ce qui correspond à un BPA ajusté annuel situé entre 6,95 et 7,18 dollars.



L'action Linde - toujours cotée à la Bourse de Francfort - progressait de 1,7% après la parution de ces chiffres.



