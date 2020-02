Linde : contrat pour un complexe gazier et chimique en Russie

07/02/2020 | 12:45

Linde a annoncé vendredi avoir remporté un contrat auprès du russe Sibur pour la conception et la construction d'une unité de craquage sur le complexe gazier et chimique d'Amur, dans l'est du pays.



Le projet - dont la valeur n'a pas été dévoilée - a été obtenu dans le cadre d'un consortium avec le groupe russe Nipigas, a précisé le spécialiste des gaz industriels.



