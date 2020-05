Linde : démarrage d'une usine en Louisiane

05/05/2020 | 14:56

Linde fait part du démarrage de la production dans une nouvelle usine de traitement de gaz de synthèse en Louisiane, usine qui fournira du monoxyde de carbone et de l'hydrogène à un important groupe de chimie dont l'identité n'est pas précisée.



Ce nouveau site Geismar approvisionnera aussi d'autres clients des secteurs de la raffinerie et de la chimie, via le réseau de tubes d'hydrogène du groupe dans le sud de la Louisiane, dans le cadre d'accords de fourniture à long terme.



