Linde : démarrage d'une usine pour fournir Samsung

21/04/2020 | 12:47

Linde annonce aujourd'hui le démarrage d'une nouvelle usine de séparation d'air, afin de fournir des gaz industriels aux installations de semi-conducteurs de Samsung Electronics à Pyeongtaek, en Corée du Sud.



'Le projet comprend deux phases et comprendra une infrastructure à grande échelle comprenant plusieurs purificateurs et un vaste réseau de pipelines', précise Linde.



L'accord comprend un contrat d'approvisionnement à long terme pour divers gaz industriels de très haute pureté, dont l'hydrogène.



