Linde : des nouvelles usines à Freeport au Texas

12/02/2020 | 14:23

Linde a annoncé aujourd'hui la construction d'une nouvelle unité de séparation d'air (ASU) à Freeport, au Texas, dans le cadre d'un accord à long terme avec MEGlobal.



La nouvelle ASU fournira en toute sécurité et de manière fiable l'oxygène et l'azote à MEGlobal Oyster Creek pour la fabrication de l'éthylène glycol (EG).



EG est utilisé comme matière première dans une variété de produits, tels que des fibres de polyester, des résines de téréphtalate de polyéthylène pour les récipients de liquide et de nourriture, et d'autres applications industrielles.



Linde a également commencé la construction d'une nouvelle usine de dioxyde de carbone à Freeport, Texas.



' La nouvelle ASU et l'expansion de notre réseau de gazoducs Gulf Coast va renforcer davantage la capacité de Linde à fournir de manière fiable les clients dans toute la région et nous positions pour la croissance future américaine du Golfe. ' a déclaré Jeff Barnhard, vice-président Région du Sud, Linde.



