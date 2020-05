Linde : distingué par DiversityInc

22/05/2020 | 12:35

Le groupe Linde annonce avoir reconnu comme une entreprise de premier plan par DiversityInc, une organisation qui mesure les performances en termes de diversité au travail et de culture d'inclusion.



C'est la deuxième année consécutive que Linde est distinguée par DiversityInc.



'L'enquête annuelle DiversityInc compare les programmes, les pratiques, les politiques et les résultats des employeurs en matière de diversité et d'inclusion. Chaque année, DiversityInc évalue plus de 1.000 organisations sur la base des données soumises par l'entreprise dans quatre domaines clés: la réserve de talents; le développement du talent; responsabilité du leadership et diversité des fournisseurs', détaille le groupe.





