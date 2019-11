Linde : hausse des prix en Amérique du Nord

19/11/2019 | 13:05

Linde augmentera les prix de ses produits et des équipements en Amérique du Nord, à compter du 1er décembre, a annoncé le groupe gazier industriel.



Les augmentations de prix portent jusqu'à 15% pour l'azote et l'oxygène, 20% pour le dioxyde de carbone et l'hydrogène et 15% pour les frais d'installation ou la location de matériel.



Les prix de l'hélium seront également augmentés, a déclaré Linde.



La société basée au Royaume-Uni a déclaré que ses ajustements sont en cours pour aider à maintenir un approvisionnement fiable pour les clients, via le réinvestissement des infrastructures, y compris la modernisation et l'extension de la capacité.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.