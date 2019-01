Linde : report de la date de cession d'actifs américains

25/01/2019 | 09:36

Linde annonce que du fait de la fermeture d'administrations américaines, la Federal Trade Commission (FTC) a reportée du 29 janvier au 1er mars la date pour la finalisation des ventes de certains actifs aux Etats-Unis.



Le groupe allemand de gaz industriels ajoute qu'il 'continue de travailler avec diligence pour conclure le processus de revue de la FTC et finaliser les transactions de cessions américaines au plus tard le 1er mars'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.