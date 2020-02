Linde : trois contrats sur des combinaisons Linde-Praxair

10/02/2020 | 14:42

Linde fait part de la signature de trois nouveaux contrats s'appuyant sur des combinaisons de technologies héritées de l'ancien Linde et de Praxair, combinaisons rendues possibles par la fusion entre les groupes allemand et américain il y a près d'un an.



Il précise que ces trois accords ont été signés avec le fabricant de bouteilles pour cosmétiques KOA (Suzhou) et le groupe spécialisé en verre de spécialité et verre-céramique Schott, en Chine, ainsi qu'avec la compagnie sylvicole Arauco au Chili.



Plus largement, le fournisseur de gaz industriels indique s'être appuyé sur un portefeuille de technologies combinées pour signer plus de trente petits contrats sur site au cours de la première année depuis la fusion.



